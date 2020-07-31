Кравчук прокоментував можливі зміни у складі української делегації у ТКГ

"Там працюють професіонали, вони з Кучмою (другий президент України Леонід Кучма, який донедавна очолював делегацію – ред.) вирішили багато серйозних питань. Я не бачу необхідності… Можливо, доведеться когось додати чи змінити якусь структуру, але щоб міняти там людей… я не бачу наразі необхідності", - повідомив Кравчук, відповідаючи на запитання, чи планує змінювати склад української делегації у ТКГ.

Водночас, на питання, кого він планує додати до української делегації, Кравчук відповів:

"Наразі я нікого не планую. Я веду перемовини, скажімо, я думаю, що не тільки я веду з ним перемовини, а й ті люди, які приймають рішення, скажімо, з Фокіним Вітольдом Павловичем (першим прем’єр-міністром незалежної України – ред.). Це таке питання, яке на перед передбачити дуже складно, коли буде видно, що питання вирішується, ви будете мати точну та своєчасну інформацію".

Нагадаємо, раніше, Кравчук розповів, на які компроміси з Росією може піти Україна задля досягнення миру.