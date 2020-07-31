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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 30117 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 15:53 • 101589 просмотра

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4 марта, 14:27 • 106476 просмотра

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4 марта, 13:25 • 110595 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 10:59 • 102029 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 104426 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102055 просмотра

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Кравчук прокомментировал возможные изменения в составе украинской делегации в ТКГ

Кравчук прокомментировал возможные изменения в составе украинской делегации в ТКГ

Киев  •  УНН

 • 40057 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что не планирует менять участников в составе украинской делегации, впрочем, не исключает ее пополнения. Об этом первый президент Украины рассказал в комментарии журналисту УНН.

"Там работают профессионалы, они с Кучмой (второй президент Украины Леонид Кучма, который до недавнего времени возглавлял делегацию - ред.) решили много серьезных вопросов. Я не вижу необходимости... Возможно, придется кого-то добавить или изменить какую-то структуру, но чтобы менять там людей... я не вижу пока необходимости", - сообщил Кравчук, отвечая на вопрос, планирует ли он менять состав украинской делегации в ТКГ.

В то же время, на вопрос, кого он планирует добавить в украинскую делегацию, Кравчук ответил:

"Сейчас я никого не планирую. Я веду переговоры, скажем, я думаю, что не только я веду с ним переговоры, но и те люди, которые принимают решения, скажем, с Фокиным Витольдом Павловичем (первым премьер-министром независимой Украины - ред.). Это такой вопрос, который наперед предсказать очень сложно, когда будет видно, что вопрос решается, вы будете иметь точную и своевременную информацию".

Напомним, ранее, Кравчук рассказал, на какие компромиссы с Россией может пойти Украина ради достижения мира.

Украинские Национальные Новости

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