Кравчук розповів, на які компроміси з Росією може піти Україна задля досягнення миру

Так, на запитання, на які саме компроміси може піти Україна з Росією задля досягнення миру, Кравчук відповів: "На компроміси, які не торкаються основоположних, базових понять: суверенітету, територіальної цілісності, незалежності. Там компромісів бути не може, це навіть не обговорюється та не ставиться під сумнів".

За його словами, також не може бути якихось попередніх умов, коли почнуться будь-які переговори.



"Сіли за стіл і ведемо переговори. Ми виходимо з того, що визнає Росія. І це визнає Росія, що "ДНР" і "ЛНР" - це Україна. Раз так, і ми визнаємо, то ми сідаємо за стіл й домовляємося, як у зв’язку з тим, що на частині території Донецької та Луганської областей відбувся переворот, по суті, і йде війна, і Росія до неї має пряму причетність…

Наприклад, можна обговорити особливі умови місцевого самоврядування - не особливий статус, кожен це розуміє по своєму. Ватажки "ДНР" і "ЛНР" це розуміють як щось близьке до статусу держави або державного утворення. Ми дорослі люди, і знаємо, що, якщо вони в Україні, то у нас не може бути трьох держав. Є одна держава. Значить, можна говорити про особливості місцевого самоуправління, думаю це реально", - розповів Кравчук.



Голова української делегації у ТКГ також зазначив, що можна запропонувати для Донецької та Луганської областей вільну економічну зону.



"Не тільки для окупованих територій, але й для всієї області – і Донецької, і Луганської – вільну економічну зону. Для того, щоб відкрити дорогу для інвестицій, внутрішніх, зовнішніх, активності людей, для відновлення інфраструктури", - зазначив Кравчук.

Також, за його словами, Україна та Росія могли б разом виступити за створення спеціального фонду відновлення Донбасу.

При цьому, Кравчук зазначив, що не знає, чи Росія готова йти на компроміси.

"Я не знаю… За Росію я говорити не можу і не хочу. На сьогодні я бачу, що весь час щось гальмується, а що буде завтра - я не знаю", - сказав він, відповідаючи на запитання чи є надія, що Росія піде на компроміси.

Нагадаємо, раніше Кравчук висловлював думку, що вибори на окупованих територіях Донбасу не можуть проводитись, якщо там немає української влади.

Як повідомляв УНН, напередодні Кравчук погодився очолити українську делегацію у ТКГ. Президент Володимир Зеленський своїм указом увів його до складу делегації України для участі у ТКГ, визначивши його главою делегації, а також вивів із ТКГ другого президента Леоніда Кучму.