Зеленський увів до складу ТКГ Кравчука, замінивши ним Кучму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі першого президента України Леоніда Кравчука, визначивши його главою делегації, та вивів з ТКГ другого президента Леоніда Кучму. Відповідний указ №302/2020 від 30 липня оприлюднено на сайті Глави держави, передає УНН.
"На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 5 травня 2020 року № 167 "Про делегацію України для участі у Тристоронній контактній групі":
1) увести до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Кравчука Леоніда Макаровича — Президента України у 1991 — 1994 роках, визначивши його главою делегації;
2) вивести зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Л.Кучму, увільнивши його від виконання обов’язків глави делегації", - йдеться в тексті указу.
Нагадаємо, першого президента України Леоніда Кравчука запросили сьогодні об 11:30 до Офісу Президента щодо його призначення його у ТКГ. Пізніше стало відомо, що Кравчук погодився очолити українську делегацію у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України.
Раніше Кравчук висловлював думку, що вибори на окупованих територіях Донбасу не можуть проводитись, якщо там немає української влади.
Також нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський висловив подяку другому Президенту України Леоніду Кучмі за його роботу на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ). Кучма вийшов з ТКГ.