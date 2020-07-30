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Зеленский ввел в состав ТКГ Кравчука, заменив им Кучму

Зеленский ввел в состав ТКГ Кравчука, заменив им Кучму

Киев  •  УНН

 • 16079 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе первого президента Украины Леонида Кравчука, определив его главой делегации, и вывел из ТКГ второго президента Леонида Кучму. Соответствующий указ №302/2020 от 30 июля обнародован на сайте Главы государства, передает УНН.

"В частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 5 мая 2020 № 167 "О делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе":

1) ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Кравчука Леонида Макаровича - Президента Украины в 1991 - 1994 годах, определив его главой делегации;

2) вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Л.Кучму, освободив его от исполнения обязанностей главы делегации", - говорится в тексте указа.

Напомним, первого президента Украины Леонида Кравчука пригласили сегодня в 11:30 в Офис Президента о его назначении его в ТКГ. Позже стало известно, что Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Ранее Кравчук высказывал мнение, что выборы на оккупированных территориях Донбасса не могут проводиться, если там нет украинской власти.

Также напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность второму Президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ). Кучма вышел из ТКГ.

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