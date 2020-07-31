Кравчук рассказал, на какие компромиссы с Россией может пойти Украина ради достижения мира

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 30182 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101590 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106477 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133435 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110596 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131305 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102029 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104426 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102055 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 55103 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

4 марта, 20:02 • 76521 просмотра
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

4 марта, 20:17 • 45668 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

4 марта, 20:23 • 79887 просмотра
Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

4 марта, 21:08 • 37995 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 104701 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 133436 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 131305 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 385169 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 335887 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 55103 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 104806 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 133325 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 210517 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 237188 просмотра
Актуальное
Кравчук рассказал, на какие компромиссы с Россией может пойти Украина ради достижения мира

Кравчук рассказал, на какие компромиссы с Россией может пойти Украина ради достижения мира

Киев  •  УНН

 • 48446 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что компромиссы, на которые может пойти Украина ради достижения мира на Донбассе, касаются особенностей местного самоуправления, также можно предложить для Донецкой и Луганской областей свободную экономическую зону. Об этом первый президент Украины рассказал в комментарии журналисту УНН.

Так, на вопрос, на какие именно компромиссы может пойти Украина с Россией для достижения мира, Кравчук ответил: "На компромиссы, которые не касаются основных, базовых понятий: суверенитета, территориальной целостности, независимости. Там компромиссов быть не может, это даже не обсуждается и не ставится под сомнение".

По его словам, также не может быть каких-то предварительных условий, когда начнутся любые переговоры.

"Сели за стол и ведем переговоры. Мы исходим из того, что признает Россия. И это признает Россия, что "ДНР" и "ЛНР" - это Украина. Раз так, и мы признаем, то мы садимся за стол и договариваемся, как в связи с тем, что на части территории Донецкой и Луганской областей произошел переворот, по сути, и идет война, и Россия к ней имеет прямое отношение...

Например, можно обсудить особые условия местного самоуправления - не особый статус, каждый это понимает по своему. Главари "ДНР" и "ЛНР" это понимают как нечто близкое к статусу государства или государственного образования. Мы взрослые люди, и знаем, что, если они в Украине, то у нас не может быть трех государств. Есть одно государство. Значит, можно говорить об особенностях местного самоуправления, думаю это реально", - рассказал Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ также отметил, что можно предложить для Донецкой и Луганской областей свободную экономическую зону.

"Не только для оккупированных территорий, но и для всей области - и Донецкой, и Луганской - свободную экономическую зону. Для того, чтобы открыть дорогу для инвестиций, внутренних, внешних, активности людей, для восстановления инфраструктуры", - отметил Кравчук.

Также, по его словам, Украина и Россия могли бы вместе выступить за создание специального фонда восстановления Донбасса.

При этом, Кравчук отметил, что не знает, готова ли Россия идти на компромиссы.

"Я не знаю... За Россию я говорить не могу и не хочу. На сегодня я вижу, что все время что-то тормозится, а что будет завтра - я не знаю", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли надежда, что Россия пойдет на компромиссы.

Напомним, ранее Кравчук высказывал мнение, что выборы на оккупированных территориях Донбасса не могут проводиться, если там нет украинской власти.

Как сообщал УНН, накануне Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ. Президент Владимир Зеленский своим указом ввел его в состав делегации Украины для участия в ТКГ, определив его главой делегации, а также вывел из ТКГ второго президента Леонида Кучму.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы