Кравчук рассказал, на какие компромиссы с Россией может пойти Украина ради достижения мира

Так, на вопрос, на какие именно компромиссы может пойти Украина с Россией для достижения мира, Кравчук ответил: "На компромиссы, которые не касаются основных, базовых понятий: суверенитета, территориальной целостности, независимости. Там компромиссов быть не может, это даже не обсуждается и не ставится под сомнение".

По его словам, также не может быть каких-то предварительных условий, когда начнутся любые переговоры.



"Сели за стол и ведем переговоры. Мы исходим из того, что признает Россия. И это признает Россия, что "ДНР" и "ЛНР" - это Украина. Раз так, и мы признаем, то мы садимся за стол и договариваемся, как в связи с тем, что на части территории Донецкой и Луганской областей произошел переворот, по сути, и идет война, и Россия к ней имеет прямое отношение...

Например, можно обсудить особые условия местного самоуправления - не особый статус, каждый это понимает по своему. Главари "ДНР" и "ЛНР" это понимают как нечто близкое к статусу государства или государственного образования. Мы взрослые люди, и знаем, что, если они в Украине, то у нас не может быть трех государств. Есть одно государство. Значит, можно говорить об особенностях местного самоуправления, думаю это реально", - рассказал Кравчук.



Глава украинской делегации в ТКГ также отметил, что можно предложить для Донецкой и Луганской областей свободную экономическую зону.



"Не только для оккупированных территорий, но и для всей области - и Донецкой, и Луганской - свободную экономическую зону. Для того, чтобы открыть дорогу для инвестиций, внутренних, внешних, активности людей, для восстановления инфраструктуры", - отметил Кравчук.

Также, по его словам, Украина и Россия могли бы вместе выступить за создание специального фонда восстановления Донбасса.

При этом, Кравчук отметил, что не знает, готова ли Россия идти на компромиссы.

"Я не знаю... За Россию я говорить не могу и не хочу. На сегодня я вижу, что все время что-то тормозится, а что будет завтра - я не знаю", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли надежда, что Россия пойдет на компромиссы.

Напомним, ранее Кравчук высказывал мнение, что выборы на оккупированных территориях Донбасса не могут проводиться, если там нет украинской власти.

Как сообщал УНН, накануне Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ. Президент Владимир Зеленский своим указом ввел его в состав делегации Украины для участия в ТКГ, определив его главой делегации, а также вывел из ТКГ второго президента Леонида Кучму.