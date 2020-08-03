Фокин планирует принять предложение Ермака войти в ТКГ - Кравчук

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 14229 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100362 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105245 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131545 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109947 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130246 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101877 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102541 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104383 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102036 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Фокин планирует принять предложение Ермака войти в ТКГ - Кравчук

Фокин планирует принять предложение Ермака войти в ТКГ - Кравчук

Киев  •  УНН

 • 27678 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил первому премьер-министру Украины Витольду Фокину войти в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Фокин планирует согласиться. Об этом журналисту УНН сообщил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.

На вопрос, предлагал ли председатель Офиса президента Андрей Ермак войти первому премьер-министру Украины Витольду Фокину в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, Кравчук ответил: "Предлагал. Витольд Павлович мне сказал, что он предложение будет принимать, но принял или нет, знает только Ермак. Это было сегодня около 16:00. Мне Витольд Павлович Фокин сказал, что он подумал и соглашается войти в состав нашей делегации в "минском формате", но еще Ермаку он этого не сказал".

Кравчук отметил, что не знает, сказал ли Фокин об этом Ермаку.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что не планирует менять участников в составе украинской делегации, впрочем, не исключает ее пополнения.

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