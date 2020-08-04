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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 14272 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100371 просмотра

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4 марта, 13:25 • 109954 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 130255 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101880 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102542 просмотра

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Фокин согласился войти в состав украинской делегации в ТКГ

Фокин согласился войти в состав украинской делегации в ТКГ

Киев  •  УНН

 • 15053 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин согласился войти в украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Гордон".

"Буду откровенным. Решение об участии в ТКГ далось мне очень тяжело. На то много причин. Сейчас смартфон у каждого взрослого человека, и соцсети переполнены постами о нашем с Леонидом Кравчуком назначения в состав группы. Некоторые люди обидно высказываются, смеются относительно нашего возраста и т.д. Но я твердо решил согласиться, считаю за честь у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей Родине. Для меня Родина - это Украина и ее Донбасс, который я действительно люблю. Он был, есть и будет украинским", - заявил Фокин.

Также он выразил готовность вместе с группой политиков посетить оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для проведения переговоров по урегулированию ситуации.

"Я, как и Леонид Макарович (Кравчук - ред.), уверен, что достичь мира возможно, когда мы посмотрим друг другу в глаза. Надо ехать на Донбасс и приглашать людей сюда. Я лично, если бы мне такое предложили, согласился бы с группой специалистов и политиков поехать на оккупированную территорию и поговорить с людьми, понять их позицию, попытаться найти возможность пойти им навстречу, но, безусловно, без ущерба для интересов и суверенитета Украины", - резюмировал Фокин.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил первому премьер-министру Украины Витольду Фокину войти в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Как стало известно, Фокин планирует согласиться.

Добавим, что на прошлой неделе первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ.

Кравчук высказывал мнение, что для достижения мира необходимо встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным и вести переговоры с Россией, однако не уступать принципами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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