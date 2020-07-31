Кравчук про перемовини з Росією: ми маємо поєднати принциповість з компромісністю

"Завдання - встановити мир на Донбасі… Але, щоб цього досягти, треба навчитися це робити. Треба не боятися компромісів. Зараз говорять "не треба з Путіним зустрічатися - він вас обдурить". Якщо ми ставимо таку установку, ми що - дурники і що, нас кожен може обдурити? Ми маємо йти на перемовини, відстоювати національні стратегічні інтереси України, робити поступки взаємні, але не поступатися суверенітетом і незалежністю", - розповів Кравчук.

Він зазначив, що делегація "професійно підготовлена, і відстоюватиме свою позицію".

"Якщо ми будемо бачити, що нас хочуть використати, то ми будемо жорстко давати відсіч таким спробам. Жорсткість не означає грубість. Це означає дотримання міжнародного права, міжнародних правил спілкування. І вимоги наші не будуть виходити за межі усталених міжнародних норм", - зазначив Кравчук.

Він додав, що хоч це і схоже на позицію країни у цьому питанні до цього, але вона не була компромісна.

"Ми маємо поєднати це з принциповістю. Ми маємо шукати компроміси, взаємні поступки. Наші українські питання мають вирішуватися не за рахунок російських, але і російські не можуть вирішуватися за рахунок України. Ми маємо домовлятися, щоб це було взаємно потрібними домовленостями і нікому не спало на думку "взяти верх" над кимось", - резюмував голова делегації.

Нагадаємо, що Кравчук розповів, на які компроміси з Росією може піти Україна задля досягнення миру.

Як повідомлялося в УНН, напередодні Кравчук погодився очолити українську делегацію у ТКГ. Після чого Президент Володимир Зеленський своїм указом увів його до складу делегації України для участі у ТКГ, визначивши його главою делегації, а також вивів із ТКГ другого президента - Леоніда Кучму.