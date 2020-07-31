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Кравчук о переговорах с Россией: мы должны совместить принципиальность с компромиссностью

Кравчук о переговорах с Россией: мы должны совместить принципиальность с компромиссностью

Киев  •  УНН

 • 12402 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Первый президент Украины, новоназначенный глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук считает, что для достижения мира необходимо встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным и вести переговоры с Россией, однако не поступаться принципами. Об этом он рассказал в интервью "Общественном", передает УНН.

"Задача - установить мир на Донбассе... Но, чтобы этого достичь, надо научиться это делать. Надо не бояться компромиссов. Сейчас говорят "не надо с Путиным встречаться - он вас обманет". Если мы ставим такую установку, мы что - дураки и, нас каждый может обмануть? Мы должны идти на переговоры, отстаивать национальные стратегические интересы Украины, делать уступки взаимные, но не поступаться суверенитетом и независимостью", - рассказал Кравчук.

Он отметил, что делегация "профессионально подготовлена, и будет отстаивать свою позицию".

"Если мы будем видеть, что нас хотят использовать, то мы будем жестко давать отпор таким попыткам. Жесткость не означает грубость. Это означает соблюдение международного права, международных правил общения. И требования наши не будут выходить за пределы устоявшихся международных норм", - отметил Кравчук.

Он добавил, что хоть это и похоже на позицию страны в этом вопросе к этому, но она не была компромиссной.

"Мы должны совместить это с принципиальностью. Мы должны искать компромиссы, взаимные уступки. Наши украинские вопросы должны решаться не за счет российских, но и российские не могут решаться за счет Украины. Мы должны договариваться, чтобы это было взаимно нужными договоренностями и никому не пришла мысль "взять верх" над кем-то", - резюмировал глава делегации.

Напомним, что Кравчук рассказал, на какие компромиссы с Россией может пойти Украина ради достижения мира.

Как сообщалось в УНН, накануне Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ. После чего Президент Владимир Зеленский своим указом ввел его в состав делегации Украины для участия в ТКГ, определив его главой делегации, а также вывел из ТКГ второго президента - Леонида Кучму.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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