Дебют Кравчука та нові ділянки розведення: у Президента розповіли подробиці засідання контактної групи

“Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції за участю нового глави української делегації — Президента України в 1991-1994 рр. Леоніда Кравчука та першого заступника глави делегації Вітольда Фокіна. Під час засідання робочої групи з питань безпеки голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік наголосив, що після запровадження пакету додаткових заходів з консолідації режиму припинення вогню з 27 липня загалом дотримується режим тиші, а на початку серпня СММ ОБСЄ не фіксувала жодного його порушення”, — повідомили в ОПУ.

Зазначається, що впродовж 24 днів на Донбасі внаслідок бойових дій не загинув жоден український військовий.

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У пресцентрі Офісу Президента додали, що безпекова група досягла домовленостей щодо 20 ділянок розмінування в межах оновленого плану, передбаченого комюніке Паризького саміту “Нормандської четвірки” від 9 грудня 2019 року.

“Це дасть змогу просунутися у виконанні домовленостей лідерів Нормандського формату, досягнутих у Парижі, та наблизитися до проведення саміту „Нормандської четвірки“ в Берліні”, — пояснили в ОПУ.

Додається, що українська сторона підтримала необхідність розробки рамкового рішення ТКГ щодо протимінної діяльності, що допоможе оптимізувати подальшу роботу з цього питання.

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Українська делегація також підтримала пропозиції щодо чотирьох нових ділянок розведення сил і засобів.

“Під час обговорення підсумків роботи економічної групи йшлося про те, що українське підприємство з водозабезпечення продовжуватиме здійснювати на постійній основі постачання питної води українському населенню, що мешкає на тимчасово окупованій території”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у межах гуманітарної робочої групи було досягнуто прогресу в питаннях взаємного звільнення утримуваних осіб.

“Українська сторона вкотре наголосила на виконанні всіх домовленостей щодо підтвердження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб та підтвердила інформацію щодо осіб, яку запитували учасники консультацій”, — повідомили у пресцентрі.

Додається, що Україна очікує дзеркальних і симетричних дій від іншої сторони.

“З метою інтенсифікації Мінського переговорного процесу, займаючи проактивну позицію, українська сторона під час роботи групи з політичних питань наголосила на необхідності виконання Паризьких домовленостей лідерів „Нормандської четвірки“, зокрема продовження роботи над законодавством з метою імплементації „формули Штайнмаєра“”, — повідомили у президента.

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Додається, що перший президент України, голова української делегації Леонід Кравчук проінформував учасників ТКГ про направлення в рамках підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності Постанови Верховної Ради “Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році” Закону України “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”, а також комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015).