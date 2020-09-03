Засідання ТКГ: в ОБСЄ заявили, що досягнуто розуміння щодо нових ділянок розмінування і розведення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) посол Хайді Грау після чергових зустрічей ТКГ і її робочих груп в форматі відеоконференцій заявила, що робоча група з безпеки досягла загального розуміння щодо проекту “Рамкового рішення щодо протимінної діяльності”, а також щодо нових ділянок розмінування і розведення сил і засобів на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОБСЄ.
“Я рада відзначити, що ”Заходи щодо посилення режиму припинення вогню“, які набули чинності 27 липня 2020 року в цілому продовжують ефективно діяти. Закликаю сторони і надалі докладати усіх необхідних зусиль для збереження стійкого і всеосяжного перемир’я, який є неодмінною передумовою для мирного вирішення конфлікту на сході України. Поряд з обговоренням прихильності режиму припинення вогню, робоча група з безпеки досягла загального розуміння щодо проекту "Рамкового рішення щодо протимінної діяльності“, а також щодо нових ділянок розмінування і розведення сил і засобів, як це було доручено лідерами "Нормандське четвірки“ на їх зустрічі в Парижі в грудні минулого року ”, - сказано в повідомленні.
Відзначається, що однак, через тривалу дискусію щодо відповідності постанови Верховної Ради України № 795-IX “Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році” Мінським угодам, до остаточного ухвалення рішень в ТКГ 2 вересня прийти не вдалося. Ця дискусія перешкоджала прогресу і в інших робочих групах, додала посол ОБСЄ.
Так, робоча група з гуманітарних питань обговорювала взаємне звільнення і обмін утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом. Крім цієї теми, учасники обговорили хід підготовки до одночасного відкриття двох нових контрольних пунктів в’їзду-виїзду в населених пунктах Золоте і Щастя Луганської області.
Економічна робоча група займалася питаннями водопостачання в окремих районах Донецької та Луганської областей України та проблемами екології.
Дискусія політичної робочої групи, як і на минулому засіданні два тижні тому, "переважно була присвячена постанові Верховної Ради України № 795-IX, що знову не дозволила обговорити питання порядку денного, спрямовані на імплементацію Мінських угод".
Нагадаємо, Україна вже більше місяця очікує інформацію про стан і місцезнаходження запитуваних осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, і закликає розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб.