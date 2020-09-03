Заседание ТКГ: в ОБСЕ заявили, что достигнуто понимание по новым участкам разминирования и разведения

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее рабочих групп в формате видеоконференций заявила, что рабочая группа по безопасности достигла общего понимания по проекту "Рамочного решения по противоминной деятельности", а также относительно новых участков разминирования и разведения сил и средств на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.