Заседание ТКГ: Украина призвала разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц

"Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции ... В рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам Украинская сторона выполнила все необходимые процедуры, предоставив ОБСЕ информацию о содержащихся лиц, о которых спрашивает другая сторона в рамках взаимного освобождения. Украина уже более месяца ожидает информацию о состоянии и местонахождении запрашиваемых лиц, находящихся на временно оккупированных территориях. Координатор от ОБСЕ Тони Фриш заявил о недопустимости увязки процесса освобождения удерживаемых лиц с посторонними вопросами. Он призвал всех участников завершить процесс обмена списками о взаимном освобождении удерживаемых лиц и снял с рассмотрения другие вопросы из-за блокирования переговорного процесса по политическим мотивам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины в составе украинской делегации Денис Казанский, обратился к другим участникам переговоров с призывом разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, принимая во внимание тяготы, которые переживают люди, находящиеся в заключении.

"В рамках группы по политическим вопросам стороны обсудили возможности разблокирования процесса переговоров. Представители РФ в ТКГ настаивают на внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины № 795 от 15 июля 2020 года. Украинская сторона неоднократно проявляла конструктивную позицию. Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук напомнил, что он направил в Верховную Раду письмо о возможности рассмотреть соответствие упомянутого постановления Минским договоренностям и сейчас ожидает ответа от украинского парламента в соответствии с регламентом. Впрочем, российская сторона продолжает откладывать большинство вопросов повестки дня и переносит их рассмотрение", - указано в сообщении.

Сообщается, что глава украинской делегации - первый президент Украины Леонид Кравчук призвал участников консультаций не привязывать реализацию достигнутых на предыдущем заседании ТКГ договоренностей относительно участков разминирования и участков разведения сил и средств к рассмотрению Верховной Радой его обращения о соответствии постановления о назначении местных выборов положением Минских договоренностей. По его словам, рассмотрение соответствующего вопроса украинским парламентом предусматривает ряд процедур, выполнение которых требует времени.

Указано, что украинская делегация не восприняла попытки российской делегации давать оценку деятельности Верховной Рады, правительства и Президента Украины.

"ТКГ не правомочна оценивать деятельность любого правительства. Это не является компетенцией ТКГ", - сказал Леонид Кравчук.

Сообщается, что украинская сторона выступила за создание экспертной комиссии с участием международных специалистов для мониторинга экологической ситуации в регионах Донецкой и Луганской областей, включая подконтрольные Киеву территории.

"Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 16 сентября", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ТКГ согласовала рамочное решение о противоминной деятельности: определены 19 приоритетных участков разминирования.