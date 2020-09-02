Засідання ТКГ: Україна закликала розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Україна вже понад місяць очікує на інформацію про стан та місцеперебування запитуваних осіб, утримуваних на тимчасово окупованих територіях, і закликає розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб. Про це йшлося під час засідання Тристоронньої контактної групи, передає УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції… У межах робочої групи з гуманітарних питань українська сторона виконала всі необхідні процедури, надавши ОБСЄ інформацію про утримуваних осіб, яких запитує інша сторона в рамках взаємного звільнення. Україна вже понад місяць очікує на інформацію про стан та місцеперебування запитуваних осіб, утримуваних на тимчасово окупованих територіях. Координатор від ОБСЄ Тоні Фріш заявив про неприпустимість пов'язування процесу звільнення утримуваних осіб зі сторонніми питаннями. Він закликав усіх учасників завершити процес обміну списками на взаємне звільнення утримуваних осіб та зняв з розгляду інші питання через блокування переговорного процесу з політичних мотивів”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що представник окремих районів Луганської та Донецької областей України у складі української делегації Денис Казанський, звернувся до інших учасників переговорів із закликом розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб, зважаючи на тяготи, які переживають люди, що перебувають в ув'язненні.
“У межах групи з політичних питань сторони обговорили можливості розблокування процесу перемовин. Представники РФ у ТКГ наполягають на внесенні змін до постанови Верховної Ради України № 795 від 15 липня 2020 року. Українська сторона неодноразово проявляла конструктивну позицію. Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук нагадав, що він направив до Верховної Ради листа щодо можливості розглянути відповідність згаданої постанови Мінським домовленостям і зараз очікує відповіді від українського парламенту відповідно до регламенту. Втім, російська сторона продовжує відкладати більшість питань порядку денного та переносить їхній розгляд”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що глава української делегації – перший президент України Леонід Кравчук закликав учасників консультацій не прив'язувати реалізацію досягнутих на попередньому засіданні ТКГ домовленостей щодо ділянок розмінування та ділянок розведення сил і засобів до розгляду Верховною Радою його звернення щодо відповідності постанови про призначення місцевих виборів положенням Мінських домовленостей. За його словами, розгляд відповідного питання українським парламентом передбачає низку процедур, виконання яких потребує часу.
Вказано, що українська делегація не сприйняла спроби російської делегації давати оцінку діяльності Верховної Ради, уряду та Президента України.
“ТКГ не правомочна оцінювати діяльність будь-якого уряду. Це не є компетенцією ТКГ”, – сказав Леонід Кравчук.
Повідомляється, що українська сторона виступила за створення експертної комісії за участю міжнародних фахівців для моніторингу екологічної ситуації в регіонах Донецької та Луганської областей, включно з підконтрольними Києву територіями.
“Наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановане на 16 вересня”,- повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, ТКГ погодила рамкове рішення про протимінну діяльність: визначено 19 пріоритетних ділянок розмінування.