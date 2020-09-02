ТКГ погодила рамкове рішення про протимінну діяльність: визначено 19 пріоритетних ділянок розмінування

“Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції… Тристороння контактна група повністю погодила рамкове рішення про протимінну діяльність, яке стане основою для проведення робіт з гуманітарного розмінування в майбутньому. Були погоджені координати 19 пріоритетних ділянок розмінування. Двадцята ділянка поблизу Золотого розміновуватиметься в межах проведення робіт з відкриття додаткового КПВВ у цьому районі, яке попередньо заплановано на листопад”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на робочій групі з безпекових питань голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік зазначив, що сторони дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Також спостерігачі СММ ОБСЄ не зафіксували жертв серед мирного населення від початку оголошення режиму припинення вогню.

“Крім того, в ТКГ були принципово погоджені чотири наступні ділянки розведення сил і засобів; поставлено завдання безпековій групі розробити детальний план та фіналізувати проект доповнення до Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил та засобів від 21 вересня 2016 року. Хайді Грау висловила подяку сторонам за дотримання режиму припинення вогню та закликала їх робити все можливе, щоб він зберігався. Сторони переговорів погодилися з необхідністю продовження дотримання “тиші”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, з початку проведення ООС на Донбасі знешкодили понад 45 тис. вибухонебезпечних предметів.