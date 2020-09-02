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ТКГ согласовала рамочное решение о противоминной деятельности: определены 19 приоритетных участков разминирования

Киев • УНН

 • 13051 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности. Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

ТКГ согласовала рамочное решение о противоминной деятельности: определены 19 приоритетных участков разминирования

"Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции ... Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем. Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатый участок вблизи Золотого будет разминирован в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, что предварительно запланировано на ноябрь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на рабочей группе по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что стороны придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Также наблюдатели СММ ОБСЕ не зафиксировали жертв среди мирного населения с начала объявления режима прекращения огня.

"Кроме того, в ТКГ были принципиально согласованы четыре следующие участки разведения сил и средств; поставлена задача сфере безопасности группе разработать детальный план и финализировать проект дополнения к Рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года. Хайди Грау выразила благодарность сторонам за соблюдение режима прекращения огня и призвала их делать все возможное, чтобы он ужерживался. Стороны переговоров согласились с необходимостью продолжения соблюдения "тишины", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, с начала проведения ООС на Донбассе обезвредили более 45 тыс. взрывоопасных предметов.

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