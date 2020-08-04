З початку проведення ООС на Донбасі знешкодили понад 45 тис. вибухонебезпечних предметів - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. В районі проведення операції Об’єднаних сил співробітники ДСНС розмінували площу у 2 гектари. Всього з початку проведення ООС вибухотехніки вилучили та знешкодили більше 45 тисяч вибухонебезпечних предметів. Про це повідомили у ранковому зведенні штабу ООС, передає УНН.
“40 невідомих вибухових пристрої знайшли підрозділи ДСНС під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донбасу”, — повідомили у штабі у щоденному зведенні зранку 4 серпня.
Додається, що загалом за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил тільки за минулу добу було проведено розмінування площі майже 2 гектари.
“Всього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи обстежили 8 тисяч гектарів території та 23 гектара акваторії, вилучили та знешкодили більше 45 тисяч вибухо-небезпечних предметів”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у ранковому зведенні штабу ООС повідомлялось, що бойовики три рази обстріляли українські позиції за минулу добу, та один раз з початку сьогоднішньої доби.
Нагадаємо, наприкінці липня у ДСНС відзвітували за перше півріччя. Так, кількість пожеж збільшилась втричі, а число НС зменшилось на 40%.