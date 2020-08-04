С начала проведения ООС на Донбассе обезвредили более 45 тыс. взрывоопасных предметов - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил сотрудники ГСЧС разминировали площадь в 2 гектара. Всего с начала проведения ООС взрывотехники изъяли и обезвредили более 45 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС, передает УНН.
“40 неизвестных взрывных устройства нашли подразделения ГСЧС во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса”, — сообщили в штабе в ежедневной сводке утром 4 августа.
Добавляется, что в целом по распоряжению Командующего Объединенных сил только за прошедшие сутки было проведено разминирование площади почти 2 гектара.
“Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения обследовали 8 тыс. гектаров территории и 23 гектара акватории, изъяли и обезвредили более 45 тыс. взрыво-опасных предметов”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в утренней сводке штаба ООС так же сообщалось, что боевики три раза обстреляли украинские позиции за минувшие сутки, и один раз с начала сегодняшних суток.
Напомним, в конце июля в ГСЧС отчитались за первое полугодие. Так, количество пожаров увеличилось втрое, а число ЧС уменьшилось на 40%.