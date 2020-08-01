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Кількість пожеж збільшилась втричі, а число НС зменшилось на 40%: у ДСНС відзвітували за перше півріччя

Кількість пожеж збільшилась втричі, а число НС зменшилось на 40%: у ДСНС відзвітували за перше півріччя

Київ • УНН

 • 16242 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. В Україні у порівнянні з минулим роком кількість пожеж збільшилась у три рази. Про це під час розширеного засідання Колегії за підсумками роботи впродовж 6 місяців 2020 року повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін, передає УНН.

Голова ДСНС Микола Чечоткін наголосив, що різке загострення ситуації з пожежами в природних екосистемах негативно вплинуло на загальну обстановку в державі. “Тільки у лісовому фонді країни кількість пожеж у порівнянні із минулим роком збільшилася у три рази, а площа — у 40 разів. Тому протидія пожежам в екосистемах для ДСНС має на сьогодні пріоритетне значення”, — сказав він.

Також під час заходу Перший заступник Голови Служби Олег Мельчуцький прозвітував про результати роботи ДСНС у І півріччі.

“Так, підрозділами Служби здійснено оперативне реагування на 50 надзвичайних ситуацій, а у ході проведення рятувальних та інших невідкладних робіт врятовано життя 2 тис. 694 громадянам”, — йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС. Мельчуцький також зауважив на зменшенні кількості класифікованих НС у порівнянні з минулим роком на 40%. При цьому, кількість загиблих та постраждалих внаслідок НС збільшилась, що зумовлено пандемією коронавірусної хвороби.

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Зазначено, що середньому за добу підрозділи ДСНС ліквідовували 280 пожеж, а в районі проведення операції Об’єднаних сил, де рятувальники продовжують виконувати завдання за призначенням, було надано допомогу органам місцевої влади у відновленні 126 житлових будинків та знешкоджено понад 8 тис. 800 вибухонебезпечних предметів на забруднених ВНП територіях Донецької і Луганської областей.

Також у ході заходу були заслухані доповіді про стан організації наглядово-профілактичної діяльності в територіальних органах ДСНС та заходи щодо запобігання корупції.

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“За результатами засідання Микола Чечоткін визначив подальші пріоритетні завдання на другу половину 2020 року”, резюмували у ДСНС.

Як повідомляв УНН, від початку року в Україні потонуло 76 дітей.

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