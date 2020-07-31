Від початку року в Україні потонуло 76 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Від початку року на водних об’єктах України загинуло 76 дітей. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у пресслужбі ДСНС України.
“За оперативними даними на водних об’єктах України у 2020 році загинуло 76 дітей. Врятовано 39 дітей”, - йдеться у відповіді на запит.
Також вказано, що з 1 по 30 липня на водних об’єктах загинуло 24 дитини, 19 вдалось врятувати.
Зазначається, що з січня по 30 липня у 2019 році на водних об’єктах загинуло 88 дітей, 64 вдалось врятувати.
Нагадаємо, на Харківщині потонув підліток, впавши з дамби водосховища.