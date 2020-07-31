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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114146 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118871 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117710 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102890 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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С начала года в Украине утонули 76 детей

С начала года в Украине утонули 76 детей

Киев  •  УНН

 • 15568 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. С начала года на водных объектах Украины погибли 76 детей. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"По оперативным данным на водных объектах Украины в 2020 году погибли 76 детей. Спасено 39 детей", - говорится в ответе на запрос.

Также указано, что с 1 по 30 июля на водных объектах погибло 24 ребенка, 19 удалось спасти.

Отмечается, что с января по 30 июля в 2019 году на водных объектах погибло 88 детей, 64 удалось спасти.

Напомним, на Харьковщине утонул подросток, упав с дамбы водохранилища.

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