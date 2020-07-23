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19 березня, 18:42 • 47474 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 101011 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101544 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117175 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123638 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120346 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156078 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124794 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123918 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На Харківщині потонув підліток, впавши з дамби водосховища

На Харківщині потонув підліток, впавши з дамби водосховища

Київ • УНН

 • 19690 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. У Немишлянському районі Харківщини підліток впав з дамбі Кулиничівського водосховища та втопився. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, передає УНН.

"22 липня о 16:56 до служби 101 надійшло повідомлення про утоплення хлопця. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що неповнолітній хлопчик 2005 року народження грався на дамбі Кулиничівського водосховища. По власній необережності впав з дамби та втопився", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники дістали з водосховища тіло хлопчика та відправили його до Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Як повідомляв УНН, з початку року в Україні 464 людини загинули у воді, з них – 44 дитини.

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