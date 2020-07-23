На Харківщині потонув підліток, впавши з дамби водосховища

"22 липня о 16:56 до служби 101 надійшло повідомлення про утоплення хлопця. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що неповнолітній хлопчик 2005 року народження грався на дамбі Кулиничівського водосховища. По власній необережності впав з дамби та втопився", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники дістали з водосховища тіло хлопчика та відправили його до Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Як повідомляв УНН, з початку року в Україні 464 людини загинули у воді, з них – 44 дитини.



