З початку року в Україні потонуло понад 460 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. З початку року 464 людини загинули у воді, з них - 44 дитини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я.
"З початку червня 146 людей загинуло у воді. З початку року — 464 людини, з них 44 дитини", - йдеться у повідомленні.
Так, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки. Зокрема: купання у невідповідних місцях та у нетверезому стані.
Нагадаємо, що у Кривому Розі 12-річний хлопчик потонув на штучній водоймі.