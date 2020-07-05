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З початку року в Україні потонуло понад 460 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. З початку року 464 людини загинули у воді, з них - 44 дитини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я.

"З початку червня 146 людей загинуло у воді. З початку року — 464 людини, з них 44 дитини", - йдеться у повідомленні.

Так, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки. Зокрема: купання у невідповідних місцях та у нетверезому стані.

Нагадаємо, що у Кривому Розі 12-річний хлопчик потонув на штучній водоймі.

Українські Національні Новини

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