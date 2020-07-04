У Кривому Розі 12-річний хлопчик потонув на штучній водоймі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Сьогодні о 18:50 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що у місті Кривий Ріг, під час купання на штучній водоймі, розташованій на мікрорайоні Сонячний Саксаганського району, на очах у свідків потонув хлопчик. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.
По прибуттю рятувальників на місце події було обстежено береги та поверхню водойми, водночас водолази здійснили пошукові роботи у товщі води.
“Тіло загиблого хлопчика, 2008 року народження, виявлено на глибині 3 м та на відстані 10м від берега. Померлу дитину доправлено до берега та передано працівникам судово-медичної експертизи”, — повідомили у пресцентр ДСНС.
“До робіт залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області”, — повідомили рятувальники.
Як повідомляв УНН, на херсонському курорті у морі потонула 3-річна дівчинка.