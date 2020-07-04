У Кривому Розі 12-річний хлопчик потонув на штучній водоймі

По прибуттю рятувальників на місце події було обстежено береги та поверхню водойми, водночас водолази здійснили пошукові роботи у товщі води.

“Тіло загиблого хлопчика, 2008 року народження, виявлено на глибині 3 м та на відстані 10м від берега. Померлу дитину доправлено до берега та передано працівникам судово-медичної експертизи”, — повідомили у пресцентр ДСНС.

“До робіт залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області”, — повідомили рятувальники.

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