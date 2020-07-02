На херсонському курорті у морі потонула 3-річна дівчинка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У селі Залізний Порт Херсонської області потонула 3-річна дівчинка, яка приїхала на відпочинок на морі разом з бабусею. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Telegram-каналі, передає УНН.
“Трагедія сталась 1 липня під час відпочинку на морі. Дівчинка перебувала на матраці з дорослою людиною. В якийсь момент дитину хвилею знесло з матрацу у воду. На жаль, поки її знайшли і дістали на поверхню, сталось незворотне”, — повідомили у ДСНС.
Зазначається, що дівчинка прибула на відпочинок разом із бабусею та її співмешканцем. Лихо сталось у перший день прибуття на відпочинок.
“За фактом загибелі дитини працівниками Нацполіції відкрито кримінальне провадження”, — зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, у Миколаївській області в річці потонув хлопчик, який пішов купатися без дозволу старших.