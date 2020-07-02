На херсонському курорті у морі потонула 3-річна дівчинка

“Трагедія сталась 1 липня під час відпочинку на морі. Дівчинка перебувала на матраці з дорослою людиною. В якийсь момент дитину хвилею знесло з матрацу у воду. На жаль, поки її знайшли і дістали на поверхню, сталось незворотне”, — повідомили у ДСНС.

Зазначається, що дівчинка прибула на відпочинок разом із бабусею та її співмешканцем. Лихо сталось у перший день прибуття на відпочинок.

“За фактом загибелі дитини працівниками Нацполіції відкрито кримінальне провадження”, — зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, у Миколаївській області в річці потонув хлопчик, який пішов купатися без дозволу старших.



