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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 34279 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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4 марта, 15:53 • 118528 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121874 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 102959 просмотра

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На херсонском курорте в море утонула 3-летняя девочка

На херсонском курорте в море утонула 3-летняя девочка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. В селе Железный Порт Херсонской области утонула 3-летняя девочка, которая приехала на отдых на море вместе с бабушкой. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram-канале, передает УНН.

"Трагедия произошла 1 июля во время отдыха на море. Девочка находилась на матрасе с взрослым человеком. В какой-то момент ребенка волной снесло с матраса в воду. К сожалению, пока ее нашли и достали на поверхность, произошло необратимое", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что девочка прибыла на отдых вместе с бабушкой и ее сожителем. Трагедя произошла в первый день прибытия на отдых.

"По факту гибели ребенка работниками Нацполиции открыто уголовное производство", - отметили в ГСЧС.

Напомним, в Николаевской области в реке утонул мальчик, который пошел купаться без разрешения старших.

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