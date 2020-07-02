На херсонском курорте в море утонула 3-летняя девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В селе Железный Порт Херсонской области утонула 3-летняя девочка, которая приехала на отдых на море вместе с бабушкой. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram-канале, передает УНН.
"Трагедия произошла 1 июля во время отдыха на море. Девочка находилась на матрасе с взрослым человеком. В какой-то момент ребенка волной снесло с матраса в воду. К сожалению, пока ее нашли и достали на поверхность, произошло необратимое", - сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что девочка прибыла на отдых вместе с бабушкой и ее сожителем. Трагедя произошла в первый день прибытия на отдых.
"По факту гибели ребенка работниками Нацполиции открыто уголовное производство", - отметили в ГСЧС.
Напомним, в Николаевской области в реке утонул мальчик, который пошел купаться без разрешения старших.