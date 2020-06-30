На Миколаївщині в річці потонула дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. У Миколаївській області в річці потонув хлопчик, який пішов купатися без дозволу старших. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Так, трагічний випадок зафіксовано ввечері, 29 червня, у Баштанському районі. Сім’я, в якій трапилась трагедія, проживає поблизу річки Інгул у селі Привільне.
“Стало відомо, що поки дорослі порались по господарству, хлопчик 2013 року народження пішов купатись без дозволу старших. Коли батько кинувся на пошуки сина, то було запізно, адже побачив на березі водойми взуття дитини. Чоловік помітив тіло у воді на відстані 5 метрів від берега та виніс його на сушу”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що підрозділи ГУ ДСНС України у Миколаївській області на місце не викликались. Обставини події з’ясовують співробітники поліції.
Також повідомляється, що з початку року на Миколаївщині зареєстрована 21 надзвичайна подія на воді, під час яких загинула 21 особа (з них двоє дітей 2013, 2015 року народження), врятовано ще 1.
“Лише за останні дві доби на Миколаївщині потонуло 7 осіб. Проти аналогічного періоду минулого року зріст кількості загиблих на 110%”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, семирічний хлопчик помер на одному з пляжів Блакитних озер на Донеччині.