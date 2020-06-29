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Семирічний хлопчик помер на одному з пляжів Блакитних озер на Донеччині

Семирічний хлопчик помер на одному з пляжів Блакитних озер на Донеччині

Київ • УНН

 • 25179 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. У неділю під час купання в озері на Донеччині потонув семирічний хлопчик. Про це інформує Слов'янський відділ поліції Донецької області, передає УНН.

"Близько 19:00 до поліції Лиману надійшло повідомлення про загибель дитини на одному з пляжів Блакитних озер. Попередньо встановлено, що хлопчик приїхав на відпочинок з родиною своєї старшої сестри з Краматорська. Через деякий час дорослі помітили відсутність дитини. Хлопчика знайшли непритомним", - повідомили правоохоронці.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст.115 з позначкою "Нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

Як зазначають у поліції, це вже четверта трагедія на воді, яка трапилася у червні на Донеччині. Раніше потонули хлопчики 4 та 11 років, а 15-річна дівчина травмувалася.

Нагадаємо, за даними ДСНС України, від початку червня на водоймах країни загинуло понад 30 дітей.

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