Семирічний хлопчик помер на одному з пляжів Блакитних озер на Донеччині

"Близько 19:00 до поліції Лиману надійшло повідомлення про загибель дитини на одному з пляжів Блакитних озер. Попередньо встановлено, що хлопчик приїхав на відпочинок з родиною своєї старшої сестри з Краматорська. Через деякий час дорослі помітили відсутність дитини. Хлопчика знайшли непритомним", - повідомили правоохоронці.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст.115 з позначкою "Нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

Як зазначають у поліції, це вже четверта трагедія на воді, яка трапилася у червні на Донеччині. Раніше потонули хлопчики 4 та 11 років, а 15-річна дівчина травмувалася.

Нагадаємо, за даними ДСНС України, від початку червня на водоймах країни загинуло понад 30 дітей.