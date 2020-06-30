В Николаевской области в реке утонул ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. В Николаевской области в реке утонул мальчик, который пошел купаться без разрешения старших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Так, трагический случай зафиксирован вечером, 29 июня, в Баштанском районе. Семья, в которой произошла трагедия, проживает вблизи реки Ингул в селе Привольное.
“Стало известно, что когда взрослые возились по хозяйству, мальчик 2013 года рождения пошел купаться без разрешения старших. Когда отец бросился на поиски сына, то было поздно, ведь увидел на берегу водоема обувь ребенка. Мужчина заметил тело в воде на расстоянии 5 метров от берега и вынес его на сушу”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что подразделения ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области на место не вызывались. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.
Также сообщается, что с начала года в Николаевской области зарегистрировано 21 чрезвычайное происшествие на воде, во время которых погиб 21 человек (из них двое детей 2013, 2015 года рождения), спасен еще 1.
“Только за последние двое суток в Николаевской области утонуло 7 человек. Против аналогичного периода прошлого года рост количества погибших на 110%”, — отмечается в сообщении.
Напомним, семилетний мальчик умер на одном из пляжей Голубых озер в Донецкой области.