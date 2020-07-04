В Кривом Роге 12-летний мальчик утонул на искусственном водоеме
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Сегодня в 18:50 в Службу спасения “101” поступило сообщение, что в городе Кривой Рог, во время купания на искусственном водоеме, расположенном на микрорайоне Солнечный Саксаганского района, на глазах у свидетелей утонул мальчик. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
По прибытию спасателей на место происшествия были обследованы берег и поверхность водоема, одновременно водолазы совершили поисковые работы в толще воды.
“Тело погибшего мальчика, 2008 года рождения, обнаружено на глубине 3 м и на расстоянии 10 м от берега. Умершего ребенка доставили к берегу и передали работникам судебно-медицинской экспертизы”, — сообщили в пресс-центр ГСЧС.
“К работам привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области”, — сообщили спасатели.
Как сообщал УНН, в херсонском курорте в море утонула 3-летняя девочка.