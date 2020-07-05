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С начала года в Украине утонули более 460 человек

Киев  •  УНН

 • 23573 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. С начала года 464 человека погибли в воде, из них - 44 ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

"С начала июня 146 человек погибло в воде. С начала года - 464 человека, из них 44 ребенка", - говорится в сообщении.

Так, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения. В частности: купание в неподходящих местах и в нетрезвом состоянии.

Напомним, что в Кривом Роге 12-летний мальчик утонул на искусственном водоеме.

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