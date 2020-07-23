В Харьковской области утонул подросток, упав с дамбы водохранилища
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Немышлянская районе Харьковской области подросток упал с дамбы Кулиничевского водохранилища и утонул. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области, передает УНН.
"22 июля в 16:56 в службу 101 поступило сообщение об утоплении парня. По прибытию на место вызова было установлено, что несовершеннолетний мальчик 2005 года рождения играл на дамбе Кулиничевского водохранилища. По собственной неосторожности упал с дамбы и утонул", - говорится в сообщении.
Спасатели достали из водохранилища тело мальчика и отправили его в Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
Как сообщал УНН, с начала года в Украине 464 человека погибли в воде, из них - 44 ребенка.