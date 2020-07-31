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Двох підполковників ДСНС затримали на хабарі за дозвіл на приватизацію житла

Двох підполковників ДСНС затримали на хабарі за дозвіл на приватизацію житла

Київ • УНН

 • 15002 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. У Житомирській області двох підполковників ДСНС затримали на хабарі за дозвіл на приватизацію службового житла. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.

"Затримано двох підполковників служби цивільного захисту під час одержання 2,5 тис. доларів неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України)", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, начальник однієї з пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС в Житомирській області змовився із начальником підрозділу цієї ж служби та вимагав 5 тис. доларів за дозвіл на приватизацію службового житла.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посад", – повідомили в Офісі Генпрокурора.

Як повідомляв УНН, у Львівської області затримали керівника одного із підрозділів Нацполіції на отримані 8 тис. доларів хабара.

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