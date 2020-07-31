На Львівщині за хабар у 8 тис. доларів затримали керівника поліції

"За даними слідства, поліцейський вимагав хабар за перекваліфікацію злочину із умисного тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті потерпілого, на вбивство через необережність. Підполковника поліції затримано безпосередньо під час отримання обумовленої суми від брата підозрюваного", – йдеться в повідомленні.

В відомстві додали, що наразі затриманому готується повідомлення про підозру, а також клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Як повідомляв УНН, у Полтаві співробітники ДБР і поліції вимагали 80 тис. доларів за тиск на слідчих.