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19 березня, 18:42 • 47879 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 101299 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101642 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117270 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 123717 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
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18 березня, 19:01 • 123920 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На Львівщині за хабар у 8 тис. доларів затримали керівника поліції

На Львівщині за хабар у 8 тис. доларів затримали керівника поліції

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КИЇВ. 31 липня. УНН. У Львівської області затримали заступника начальника слідчого відділу одного із підрозділів Нацполіції на отримані 8 тисяч доларів хабара. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.

"За даними слідства, поліцейський вимагав хабар за перекваліфікацію злочину із умисного тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті потерпілого, на вбивство через необережність. Підполковника поліції затримано безпосередньо під час отримання обумовленої суми від брата підозрюваного", – йдеться в повідомленні.

В відомстві додали, що наразі затриманому готується повідомлення про підозру, а також клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Як повідомляв УНН, у Полтаві співробітники ДБР і поліції вимагали 80 тис. доларів за тиск на слідчих.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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