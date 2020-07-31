Во Львовской области за взятку в 8 тыс. долларов задержали руководителя полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Во Львовской области задержали заместителя начальника следственного отдела одного из подразделений Нацполиции на получени 8 тысяч долларов взятки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.
"По данным следствия, полицейский требовал взятку за переквалификацию преступления с умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, на убийство по неосторожности. Подполковника полиции задержали непосредственно при получении оговоренной суммы от брата подозреваемого", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении, а также ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от должности.
Как сообщал УНН, в Полтаве сотрудники ГБР и полиции требовали 80 тыс. долларов за давление на следователей.