Во Львовской области за взятку в 8 тыс. долларов задержали руководителя полиции

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 50190 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103119 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108060 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135733 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111373 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132584 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102302 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102619 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104507 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102082 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Во Львовской области за взятку в 8 тыс. долларов задержали руководителя полиции

Во Львовской области за взятку в 8 тыс. долларов задержали руководителя полиции

Киев  •  УНН

 • 15857 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Во Львовской области задержали заместителя начальника следственного отдела одного из подразделений Нацполиции на получени 8 тысяч долларов взятки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.

"По данным следствия, полицейский требовал взятку за переквалификацию преступления с умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, на убийство по неосторожности. Подполковника полиции задержали непосредственно при получении оговоренной суммы от брата подозреваемого", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении, а также ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Как сообщал УНН, в Полтаве сотрудники ГБР и полиции требовали 80 тыс. долларов за давление на следователей.

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