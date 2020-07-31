Двух подполковников ГСЧС задержали на взятке за разрешение на приватизацию жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В Житомирской области двух подполковников ГСЧС задержали на взятке за разрешение на приватизацию служебного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.
"Задержаны двое подполковников службы гражданской защиты при получении 2,5 тыс. долларов неправомерной выгоды (ч.3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, начальник одной из пожарно-спасательных частей Управления ГСЧС в Житомирской области сговорился с начальником подразделения этой же службы и требовал 5 тыс. долларов за разрешение на приватизацию служебного жилья.
"Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должностей", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
Как сообщал УНН, во Львовской области задержали руководителя одного из подразделений Нацполиции при получении 8 тыс. долларов взятки.