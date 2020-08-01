Количество пожаров увеличилось втрое, а число ЧС уменьшилось на 40%: в ДСНС отчитались за первое полугодие
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Украине по сравнению с прошлым годом количество пожаров увеличилось в три раза. Об этом во время расширенного заседания Коллегии по итогам работы за 6 месяцев 2020 сообщил председатель ДСНС Николай Чечеткин, передает УНН.
Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что резкое обострение ситуации с пожарами в природных экосистемах негативно повлияло на общую обстановку в государстве. “Только в лесном фонде страны количество пожаров по сравнению с прошлым годом увеличилась в три раза, а площадь — в 40 раз. Поэтому противодействие пожаров в экосистемах для ГСЧС имеет сегодня приоритетное значение”, — сказал он.
Также во время мероприятия Первый заместитель Председателя Службы Олег Мельчуцький отчитался о результатах работы ГСЧС в I полугодии.
“Так, подразделениями Службы осуществлено оперативное реагирование на 50 чрезвычайных ситуаций, а в ходе проведения спасательных и других неотложных работ спасены жизни 2 тыс. 694 гражданам”, — говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС. Мельчуцкий также отметил про уменьшение количества классифицированных ЧС по сравнению с прошлым годом на 40%. При этом, количество погибших и пострадавших в результате ЧС увеличилось, что обусловлено пандемией коронавирусной болезни.
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Отмечено, что среднем за сутки подразделения ГСЧС ликвидировали 280 пожаров, а в районе проведения операции Объединенных сил, где спасатели продолжают выполнять задачи по назначению, была оказана помощь органам местной власти в восстановлении 126 жилых домов и уничтожено более 8 тыс. 800 взрывоопасных предметов на загрязненных ВНП территориях Донецкой и Луганской областей.
Также в ходе мероприятия были заслушаны доклады о состоянии организации надзорно-профилактической деятельности в территориальных органах ГСЧС и меры по предотвращению коррупции.
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“По результатам заседания Николай Чечеткин определил дальнейшие приоритетные задачи на вторую половину 2020 года”, резюмировали в ГСЧС.
Как сообщал УНН, с начала года в Украине утонули 76 детей.