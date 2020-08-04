ООС: бойовики три рази обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. За минулу добу зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. Дев’яту добу поспіль, від початку вступу в дію режиму припинення вогню, бойових втрат та поранених зі складу Об’єднаних сил немає. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
“Зранку (3 серпня — ред.) один провокативний постріл зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив біля Південного, а в обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар’їнки. Ще один постріл із підствольного гранатомету пролунав поблизу Майорська. На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався у повній мірі”, — повідомили у штабі, та додали, що українські військовослужбовці на провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мендель про перший тиждень “режиму тиші” на Донбасі: українська армія показала себе мудро
Від початку поточної доби обліковано 1 провокацію зі сторони ворога. Посеред ночі противник здійснив один постріл із підствольного гранатомету біля населеного пункту Піски. “У відповідь на провокацію наші захисники вогонь не відкривали. Ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами”, — додали у повідомленні штабу.
Додається, що за заявками місцевих адміністрацій, рятувальники ОС ремонтують пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів попередніх років будинки виконуючи роботи різного ступеня важкості. “З початку проведення ООС було відновлено 890 таких будинків”, — повідомили у штабі ООС.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РНБО підбили перші підсумки режиму припинення вогню на Донбасі
Зазначається, що на контрольних пунктах виїзду-виїзду особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу більше сорока громадянам України, а вогнеборці зі складу ОС за добу загасили 21 пожежу.