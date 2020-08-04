Мендель про перший тиждень "режиму тиші" на Донбасі: українська армія показала себе мудро
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Провокації бойовиків за період “режиму тиші” на Донбасі тривають протягом тижня, але військовослужбовці України поводять себе мудро та не ведуться на дії провокаторів. Про це повідомила речниця президента України Юлія Мендель на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Ось уже тиждень триває режим повного та всеосяжного припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі. Від понеділка до понеділка. За цей час були певні порушення — вибухи мін, адже сотні тисяч гектарів території Донбасу заміновані; польоти дронів, поодинокі неприцільні обстріли — все задля провокації”, — написала Мендель.
Речниця президента заявила, що за цей тиждень українська армія “показала себе мудрою”. “Якщо з того боку провокують на конфлікт, а відтак — і зрив хиткого режиму припинення вогню, а з цього не дають себе провокувати — це прояв мудрості та відданості миру. ЖОДЕН український воїн не був вбитий і поранений за цей тиждень! ЖОДЕН! І це — головне”, — відзначила вона.
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“У світі нині близько 50 зон активних воєнних дій. А в історії світу їх були тисячі. Жодна війна не припинялася миттєво, і зазвичай поодинокі провокації під час спроб примирення тривають місяць, а то й два. Звісно, всім нам хотілося б ідеального примирення: коли мир ідеалізується, а справедливість перемагає. Але на вгамування людських емоцій, на усталення нових умов потрібен час. Стійкість — це те, що доповнює мудрість наших воїнів”, — написала прессекретар Зеленського.
“Штаб ООС не втомлюється повторювати: до справжніх бойових дій, до захисту територій і людей готові щомиті. Ніхто не звинуватить українську армію у боягузтві. Вона міцно та впевнено тримає контроль і готова до дій. Сила — це те, що характеризує наших воїнів.
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Той, хто воював за свою землю, за своїх батьків, коханих і дітей, краще за інших знає ціну миру. Зараз — час для підтримки та подяки за те, що яким би хистким не було це припинення вогню, за весь тиждень війна не забрала жодного нашого воїна”, резюмувала Мендель.
Раніше у РНБО підбили перші підсумки режиму припинення вогню на Донбасі.