Мендель про перший тиждень "режиму тиші" на Донбасі: українська армія показала себе мудро

“Ось уже тиждень триває режим повного та всеосяжного припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі. Від понеділка до понеділка. За цей час були певні порушення — вибухи мін, адже сотні тисяч гектарів території Донбасу заміновані; польоти дронів, поодинокі неприцільні обстріли — все задля провокації”, — написала Мендель.

Речниця президента заявила, що за цей тиждень українська армія “показала себе мудрою”. “Якщо з того боку провокують на конфлікт, а відтак — і зрив хиткого режиму припинення вогню, а з цього не дають себе провокувати — це прояв мудрості та відданості миру. ЖОДЕН український воїн не був вбитий і поранений за цей тиждень! ЖОДЕН! І це — головне”, — відзначила вона.

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“У світі нині близько 50 зон активних воєнних дій. А в історії світу їх були тисячі. Жодна війна не припинялася миттєво, і зазвичай поодинокі провокації під час спроб примирення тривають місяць, а то й два. Звісно, всім нам хотілося б ідеального примирення: коли мир ідеалізується, а справедливість перемагає. Але на вгамування людських емоцій, на усталення нових умов потрібен час. Стійкість — це те, що доповнює мудрість наших воїнів”, — написала прессекретар Зеленського.

“Штаб ООС не втомлюється повторювати: до справжніх бойових дій, до захисту територій і людей готові щомиті. Ніхто не звинуватить українську армію у боягузтві. Вона міцно та впевнено тримає контроль і готова до дій. Сила — це те, що характеризує наших воїнів.

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Той, хто воював за свою землю, за своїх батьків, коханих і дітей, краще за інших знає ціну миру. Зараз — час для підтримки та подяки за те, що яким би хистким не було це припинення вогню, за весь тиждень війна не забрала жодного нашого воїна”, резюмувала Мендель.

Раніше у РНБО підбили перші підсумки режиму припинення вогню на Донбасі.