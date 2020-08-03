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У РНБО підбили перші підсумки режиму припинення вогню на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. На відміну від попередніх “різдвяного”, “хлібного”, “шкільного” та багатьох інших оголошених припинень вогню, які налічували декілька днів, сьогодні триває вже сьомий день перемир’я без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат. Про це йдеться у повідомленні пресслужби РНБО, передає УНН.

За даними Головного ситуаційного центру при Раді національної безпеки і оборони України, режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року виконується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру, відзначили у пресслужбі.

“На відміну від попередніх „різдвяного“, „хлібного“, „шкільного“ та багатьох інших оголошених припинень вогню, які налічували декілька днів, сьогодні триває вже сьомий день перемир’я без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат”, — йдеться у повідомленні.

За даними РНБО, збір, накопичення і обробку інформації щодо ситуації в зоні ООС забезпечує програмно-апаратний комплекс СОТА, що дозволяє проводити комплексний аналіз для підготовки та прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони.

“... за даними СОТА, до оголошення перемир’я щоденні обстріли сягали 16 — 18, переважна більшість з них велась прицільно із застосуванням важкого озброєння — артилерії, мінометів, протитанкових ракетних комплексів, а також безпілотних літальних апаратів і снайперської зброї. Щотижневі втрати військовослужбовців Збройних Сил України були 2 — 3 загиблих і 6 — 8 поранених. Аналогічні втрати несли і окупаційні угруповання”, — йдеться у повідомленні.

Секретар РНБО України Олексій Данілов, коментуючи дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, висловив сподівання, що досягнуті Тристоронньою контактною групою домовленості й надалі будуть виконуватися, а будь-яким спробам дискредитації мирних ініціатив, включно з провокаціями на лінії зіткнення, буде дана жорстка відсіч, додали у пресслужбі.

“Маємо надію, що припинення вогню стане суттєвим кроком до закінчення війни і повернення наших територій”, — заявив він.

У той же час, за даними СММ ОБСЄ, у період з 27 липня по вечір 31 липня Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 225 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

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