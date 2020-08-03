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В СНБО подвели первые итоги режима прекращения огня на Донбассе

В СНБО подвели первые итоги режима прекращения огня на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. В отличие от предыдущих "рождественского", "хлебного", "школьного" и многих других объявленных прекращений огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже седьмой день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передает УНН.

По данным Главного ситуационного центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины, режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера, отметили в пресс-службе.

"В отличие от предыдущих "рождественского", "хлебного", "школьного" и многих других объявленных прекращений огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже седьмой день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь", - говорится в сообщении.

По данным СНБО, сбор, накопление и обработку информации о ситуации в зоне ООС обеспечивает программно-аппаратный комплекс СОТА, что позволяет проводить комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны.

"... по данным СОТА, до объявления перемирия ежедневные обстрелы достигали 16 - 18, подавляющее большинство из них велось прицельно с применением тяжелого вооружения - артиллерии, минометов, противотанковых ракетных комплексов, а также беспилотных летательных аппаратов и снайперского оружия. Еженедельные потери военнослужащих Вооруженных Сил Украины были 2 - 3 погибших и 6 - 8 раненых. Аналогичные потери несли и оккупационные группировки", - говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, выразил надежду, что достигнутые трехсторонней контактной группой договоренности и в дальнейшем будут выполняться, а любым попыткам дискредитации мирных инициатив, включая провокации на линии соприкосновения, будет дан жесткий отпор, добавили в пресс-службе.

"Надеемся, что прекращение огня станет существенным шагом к окончанию войны и возвращению наших территорий", - заявил он.

В то же время, по данным СММ ОБСЕ, в период с 27 июля по вечер 31 июля Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

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