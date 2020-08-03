В СНБО подвели первые итоги режима прекращения огня на Донбассе

КИЕВ. 3 августа. УНН. В отличие от предыдущих "рождественского", "хлебного", "школьного" и многих других объявленных прекращений огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже седьмой день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передает УНН.