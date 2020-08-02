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ОБСЄ: з початку "тиші" на Донбасі зафіксовано 225 порушень режиму припинення вогню

ОБСЄ: з початку "тиші" на Донбасі зафіксовано 225 порушень режиму припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. У період з 27 липня по вечір 31 липня Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 225 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Щоденний звіт СММ № 182/2020.

“З 00:01 27 липня до кінця звітного періоду Місія зафіксувала загалом 225 порушень режиму припинення вогню”, — йдеться у повідомленні.

Так, у СММ ОБСЄ за визначений період повідомили про 44 вибухи, 1 невизначений боєприпас, що пролетів, та 180 черг і пострілів зі стрілецької зброї.

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За суботу, 1 серпня, СММ зафіксувала 9 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області (супроти одного за попередній звітний період) та 93 порушення режиму припинення вогню в Луганській області (супроти жодного за попередній звітний період), йдеться у звіті.

Додається, що місія зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення з обох боків лінії зіткнення.

Раніше у штабі ООС повідомили, що бойовики продовжують блокувати в’їзд СММ ОБСЄ на непідконтрольну територію.

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