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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 15:53 • 104277 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111907 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102407 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102642 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104880 просмотра

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ОБСЕ: сначала "тишины" на Донбассе зафиксировано 225 нарушений режима прекращения огня

ОБСЕ: сначала "тишины" на Донбассе зафиксировано 225 нарушений режима прекращения огня

Киев  •  УНН

 • 13938 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. В период с 27 июля по вечер 31 июля Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ежедневный отчет СММ № 182/2020.

“С 00:01 27 июля по конца отчетного периода Миссия зафиксировала целом 225 нарушений режима прекращения огня”, — говорится в сообщении.

Так, в СММ ОБСЕ за указанный период сообщили о 44 взрывах, 1 неопределенный боеприпас, пролетел, и 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия.

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За субботу, 1 августа, СММ зафиксировала 9 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области (против двух за предыдущий отчетный период) и 93 нарушения режима прекращения огня в Луганской области (против одного за предыдущий отчетный период), говорится в отчете.

Добавляется, что миссия зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода с обеих сторон линии соприкосновения.

Ранее в штабе ООС сообщили, что боевики продолжают блокировать въезд СММ ОБСЕ на неподконтрольную территорию.

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