ОБСЕ: сначала "тишины" на Донбассе зафиксировано 225 нарушений режима прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В период с 27 июля по вечер 31 июля Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ежедневный отчет СММ № 182/2020.
“С 00:01 27 июля по конца отчетного периода Миссия зафиксировала целом 225 нарушений режима прекращения огня”, — говорится в сообщении.
Так, в СММ ОБСЕ за указанный период сообщили о 44 взрывах, 1 неопределенный боеприпас, пролетел, и 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия.
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За субботу, 1 августа, СММ зафиксировала 9 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области (против двух за предыдущий отчетный период) и 93 нарушения режима прекращения огня в Луганской области (против одного за предыдущий отчетный период), говорится в отчете.
Добавляется, что миссия зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода с обеих сторон линии соприкосновения.
Ранее в штабе ООС сообщили, что боевики продолжают блокировать въезд СММ ОБСЕ на неподконтрольную территорию.
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