У Службі зовнішньої розвідки не виключають повномасштабного вторгнення Росії в Україну

КИЇВ. 1 серпня. УНН. На сучасному етапі "гібридної війни" Росія розгорнула навколо України військове угруповання, до якого входять дві нові армії та армійський корпус, що є підготовкою до повномасштабного вторгнення на територію України. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, передає УНН із посиланням на Zn.ua.