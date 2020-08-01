У Службі зовнішньої розвідки не виключають повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. На сучасному етапі "гібридної війни" Росія розгорнула навколо України військове угруповання, до якого входять дві нові армії та армійський корпус, що є підготовкою до повномасштабного вторгнення на територію України. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, передає УНН із посиланням на Zn.ua.
Як відзначають в СЗР, РФ зараз веде активну підготовку 20-ї армії (загальною чисельністю близько 24 тис. Чоловік), 8-й армії (близько 45 тис. Чоловік) і 22-й армійського корпусу (9 тис. Військовослужбовців).
Зазначається, що рівень озброєння новітніми засобами у стратегічних ядерних силах РФ сягнув 83%, у повітряно-космічних силах — 75%, у повітряно-десантних військах та військово-морських силах перевищив 63%, а в сухопутних військах — 50%. Рівень оснащеності сучасними засобами управління у військах становить 67%.
Вказується, що для політичного тиску на Україну і Захід Кремль має намір використати стратегічні військові навчання "Кавказ-2020", де буде відпрацьовано сценарій нападу на сусідні країни.
"Загальна кількість військ, задіяних у маневрах, що відбудуться у вересні нинішнього року, становитиме, щонайменше, 120 тис. військовослужбовців, 3 тис. бойових броньованих машин, близько 300 літаків, 250 гелікоптерів, 50 кораблів і до 5 підводних човнів", - зазначає Кондратюк.
Він пояснює, що ймовірним сценарієм навчань є також використання військ для вирішення питання водозабезпечення тимчасово окупованого Криму, оскільки до анексії материкова Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через канал з Дніпра.
"Поєднання концентрації уваги США виключно на своїх внутрішніх проблемах із перебігом переговірного процесу "не за російським сценарієм" істотно підвищує готовність Москви вкотре перетнути "червону лінію". Однак, за нашими оцінками, комплексний вплив цих чинників робить для Кремля не на часі сценарій військової агресії проти України восени 2020 року", - повідомив голова СЗР.
Вказується, що згідно аналізу розвідників, в подальшій перспективі активність РФ щодо України може трансформуватися у масштабну військову операцію із захопленням нових українських територій. Цьому можуть сприяти такі чинники:
▪️ необхідність відвернути увагу від низки внутрішніх російських проблем (зниження рейтингу російської влади через погіршення життя населення, стрімке падіння економіки, послаблення вертикалі влади, фронда регіональних еліт);
▪️ потреба вирішити соціально-економічні проблеми тимчасово окупованого Криму (водопостачання, провал курортного сезону);
▪️ концентрація уваги наших провідних міжнародних партнерів виключно на власних внутрішніх проблемах (складні виборчі процеси, радикальне загострення соціальних, демографічних, економічних питань, біженці, тероризм).
Як повідомлялося раніше в УНН, російське кураторство над окупованим Донбасом зазнало суттєвих змін.