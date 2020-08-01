Російське кураторство над окупованим Донбасом зазнало суттєвих змін - СЗР

"Особливу увагу розвідка приділяє аналізу процесів, які відбуваються в окупаційних структурах в ОРДЛО. Останнім часом там сталися великі зміни, насамперед у системі російського кураторства над територіями. Так, після відставки Владислава Суркова доступ до вуха нового куратора проекту "СРСР 2.0" Дмитра Козака отримав ідеолог "русского міра" Костянтин Затулін, який нашіптує Козаку ідею покласти в основу російської стратегії на українському напрямі "грузинську чи молдовську модель", - повідомив Кондратюк.

Як повідомлялося раніше в УНН, голова СЗР назвав головні загрози для України.