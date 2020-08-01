Російське кураторство над окупованим Донбасом зазнало суттєвих змін - СЗР
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У системі здійснення російського керівництва ОРДЛО сталися великі зміни: один із ідеологів "русского міра" Костянтин Затулін здійснює вплив на заступника керівника АП Росії Дмитра Козака. Таку думку висловив голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, передає УНН із посиланням на Zn.ua.
"Особливу увагу розвідка приділяє аналізу процесів, які відбуваються в окупаційних структурах в ОРДЛО. Останнім часом там сталися великі зміни, насамперед у системі російського кураторства над територіями. Так, після відставки Владислава Суркова доступ до вуха нового куратора проекту "СРСР 2.0" Дмитра Козака отримав ідеолог "русского міра" Костянтин Затулін, який нашіптує Козаку ідею покласти в основу російської стратегії на українському напрямі "грузинську чи молдовську модель", - повідомив Кондратюк.
Як повідомлялося раніше в УНН, голова СЗР назвав головні загрози для України.