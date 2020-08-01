Голова СЗР назвав головні загрози для України

"Гібридна війна", збройний конфлікт, агресивна політика Росії стосовно внутрішніх соціально-економічних і політичних процесів в Україні, намагання кремлівської влади підірвати основи підтримки нашої держави на міжнародному рівні — це головні загрози для України, за оцінками Служби зовнішньої розвідки", - написав Кондратюк.

За його словами, російський політичний режим, застосовуючи багатовимірність гібридних форм і методів, намагається досягти переваг у військовій, політичній, економічній, інформаційній та кібербезпековій сферах, збурює суспільні конфлікти на ґрунті мови та релігії.

"Стратегічні цілі політичного режиму Росії, попри будь-які косметичні заяви московських можновладців, залишаються незмінними: це повернення України до зони свого цілковитого впливу, ліквідація її національної ідентичності й незалежності, встановлення зовнішнього контролю над процесами, що відбуваються в нашій країні, припинення існування України як суверенної держави", - написав він.

Нагадаємо, командування оперативного угрупування російських окупаційних військ проводить ротацію своїх підрозділів поблизу лінії зіткнення.