Голова СЗР назвав головні загрози для України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Головними загрозами для України є "гібридна війна", збройний конфлікт та агресивна політика Росії. Таку думку висловив голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, передає УНН із посиланням на Zn.ua.
"Гібридна війна", збройний конфлікт, агресивна політика Росії стосовно внутрішніх соціально-економічних і політичних процесів в Україні, намагання кремлівської влади підірвати основи підтримки нашої держави на міжнародному рівні — це головні загрози для України, за оцінками Служби зовнішньої розвідки", - написав Кондратюк.
За його словами, російський політичний режим, застосовуючи багатовимірність гібридних форм і методів, намагається досягти переваг у військовій, політичній, економічній, інформаційній та кібербезпековій сферах, збурює суспільні конфлікти на ґрунті мови та релігії.
"Стратегічні цілі політичного режиму Росії, попри будь-які косметичні заяви московських можновладців, залишаються незмінними: це повернення України до зони свого цілковитого впливу, ліквідація її національної ідентичності й незалежності, встановлення зовнішнього контролю над процесами, що відбуваються в нашій країні, припинення існування України як суверенної держави", - написав він.
Нагадаємо, командування оперативного угрупування російських окупаційних військ проводить ротацію своїх підрозділів поблизу лінії зіткнення.