Голова СЗР назвав головні загрози для України

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19 березня, 18:42 • 43997 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 95187 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 100044 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 115726 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 122266 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 119246 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 154727 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125066 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124766 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123902 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Головними загрозами для України є "гібридна війна", збройний конфлікт та агресивна політика Росії. Таку думку висловив голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, передає УНН із посиланням на Zn.ua.

"Гібридна війна", збройний конфлікт, агресивна політика Росії стосовно внутрішніх соціально-економічних і політичних процесів в Україні, намагання кремлівської влади підірвати основи підтримки нашої держави на міжнародному рівні — це головні загрози для України, за оцінками Служби зовнішньої розвідки", - написав Кондратюк.

За його словами, російський політичний режим, застосовуючи багатовимірність гібридних форм і методів, намагається досягти переваг у військовій, політичній, економічній, інформаційній та кібербезпековій сферах, збурює суспільні конфлікти на ґрунті мови та релігії.

"Стратегічні цілі політичного режиму Росії, попри будь-які косметичні заяви московських можновладців, залишаються незмінними: це повернення України до зони свого цілковитого впливу, ліквідація її національної ідентичності й незалежності, встановлення зовнішнього контролю над процесами, що відбуваються в нашій країні, припинення існування України як суверенної держави", - написав він.

Нагадаємо, командування оперативного угрупування російських окупаційних військ проводить ротацію своїх підрозділів поблизу лінії зіткнення.

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