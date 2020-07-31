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Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 88242 перегляди

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19 березня, 10:24 • 114141 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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Бойовики проводять ротацію своїх підрозділів поблизу лінії зіткнення – розвідка

Бойовики проводять ротацію своїх підрозділів поблизу лінії зіткнення – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Командування оперативного угрупування російських окупаційних військ проводить ротацію своїх підрозділів поблизу лінії зіткнення. Про це, за даними головного управління розвідки, розповів на брифінгу представник пресцентру Міноборони Максим Праута, передає УНН.

"За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угрупування російських окупаційних військ, в умовах запровадженого режиму припинення вогню, проводить ротацію підрозділів у прилеглих до контактної лінії районах", - сказав Праута.

За його словами, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК працюють комісії 8 армії Південного військового округу ЗС РФ з метою контролю:

▪️ приймання командних посад новоприбулими кадровими російськими офіцерами;
▪️ перевірки стану та обліку озброєння і військової техніки внутрішніми комісіями частин і підрозділів;
▪️ усунення недоліків, виявлених протягом липня ц.р. комісіями міністерства оборони, генерального штабу та Південного військового округу ЗС РФ.

Нагадаємо, від початку поточної доби у зоні проведення Операції об’єднаних сил не зафіксовано жодного ворожого обстрілу, підрозділи ЗСУ повністю контролюють ситуацію.

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