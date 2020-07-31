Бойовики проводять ротацію своїх підрозділів поблизу лінії зіткнення – розвідка

"За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угрупування російських окупаційних військ, в умовах запровадженого режиму припинення вогню, проводить ротацію підрозділів у прилеглих до контактної лінії районах", - сказав Праута.

За його словами, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК працюють комісії 8 армії Південного військового округу ЗС РФ з метою контролю:

▪️ приймання командних посад новоприбулими кадровими російськими офіцерами;

▪️ перевірки стану та обліку озброєння і військової техніки внутрішніми комісіями частин і підрозділів;

▪️ усунення недоліків, виявлених протягом липня ц.р. комісіями міністерства оборони, генерального штабу та Південного військового округу ЗС РФ.

Нагадаємо, від початку поточної доби у зоні проведення Операції об’єднаних сил не зафіксовано жодного ворожого обстрілу, підрозділи ЗСУ повністю контролюють ситуацію.