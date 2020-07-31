ООС: з початку доби на Донбасі не зафіксовано жодного ворожого обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Від початку поточної доби у зоні проведення Операції об’єднаних сил не зафіксовано жодного ворожого обстрілу, підрозділи ЗСУ повністю контролюють ситуацію. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру міноборони полковник Максим Праута, передає УНН.
"Від початку поточної доби до опівдня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Підрозділи ЗСУ та інших складових сил оборони, дотримуючись умов припинення вогню, повністю контролюють ситуацію у районі проведення операції Об’єднаних сил і продовжують виконувати завдання за призначенням, перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника", - наголосив Праута.
Нагадаємо, з початку тижня внаслідок різкого погіршення стану здоров’я померло троє військовослужбовців.