ООС: з початку доби на Донбасі не зафіксовано жодного ворожого обстрілу

"Від початку поточної доби до опівдня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Підрозділи ЗСУ та інших складових сил оборони, дотримуючись умов припинення вогню, повністю контролюють ситуацію у районі проведення операції Об’єднаних сил і продовжують виконувати завдання за призначенням, перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника", - наголосив Праута.

Нагадаємо, з початку тижня внаслідок різкого погіршення стану здоров’я померло троє військовослужбовців.