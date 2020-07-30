Від початку тижня померло троє військових - ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. З початку тижня внаслідок різкого погіршення стану здоров’я померло троє військовослужбовців. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Операції об’єднаних сил.
“Командування об’єднаних сил із сумом повідомляє, що з початку тижня ми втратили трьох відданих патріотів та мужніх захисників України, які померли внаслідок різкого погіршення стану здоров’я. 28 липня перестала битися серце солдата Артура Бахнара, 29 липня обірвалося життя солдата Сергія Вергуна. А сьогодні Україна втратила ще одного захисника - старшого сержанта Володимира Перекрестова”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що з приводу тяжкої втрати вони висловлюють щирі і глибокі співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять героям.
Нагадаємо, правоохоронці розслідують загадкову смерть військового, який пішов спати до БМП і помер.