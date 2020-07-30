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19 березня, 18:42 • 78258 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 122861 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 109621 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 124444 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 129827 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 122270 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125174 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124150 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Від початку тижня померло троє військових - ООС

Від початку тижня померло троє військових - ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. З початку тижня внаслідок різкого погіршення стану здоров’я померло троє військовослужбовців. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Операції об’єднаних сил.

“Командування об’єднаних сил із сумом повідомляє, що з початку тижня ми втратили трьох відданих патріотів та мужніх захисників України, які померли внаслідок різкого погіршення стану здоров’я. 28 липня перестала битися серце солдата Артура Бахнара, 29 липня обірвалося життя солдата Сергія Вергуна. А сьогодні Україна втратила ще одного захисника - старшого сержанта Володимира Перекрестова”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що з приводу тяжкої втрати вони висловлюють щирі і глибокі співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять героям.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують загадкову смерть військового, який пішов спати до БМП і помер.

Українські Національні Новини

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